Верховный суд РФ ликвидировал партию «Гражданская инициатива»

По данным ведомства, партия не принимала участия в выборах различного уровня. Это происходило в течение последних семи лет.

В итоге Верховный суд России удовлетворил административный иск. В результате сама партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения ликвидированы.

«Гражданская инициатива» была создана в 2013 году. Ее основателем считается экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев. В 2018 году от партии в президентских выборах участвовала Ксения Собчак, а в прошлом году выдвигался Борис Надеждин, но он не был допущен к процессу.

В начале 2020 года Верховный суд РФ приостанавливал деятельность партии по иску Минюста. Осенью того же года временная приостановка работы была отменена.