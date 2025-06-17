Верховный суд РФ ликвидировал партию «Гражданская инициатива»
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Министерство юстиции РФ обращалось в суд и просило ликвидировать политическую партию «Гражданская инициатива», сообщает ТАСС.
По данным ведомства, партия не принимала участия в выборах различного уровня. Это происходило в течение последних семи лет.
В итоге Верховный суд России удовлетворил административный иск. В результате сама партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения ликвидированы.
«Гражданская инициатива» была создана в 2013 году. Ее основателем считается экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев. В 2018 году от партии в президентских выборах участвовала Ксения Собчак, а в прошлом году выдвигался Борис Надеждин, но он не был допущен к процессу.
В начале 2020 года Верховный суд РФ приостанавливал деятельность партии по иску Минюста. Осенью того же года временная приостановка работы была отменена.