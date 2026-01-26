Верховный Суд разъяснил правила оценки конфликта интересов директоров в Подмосковье

Верховный Суд России определил, что наличие аффилированности директора при заключении сделок не считается автоматическим доказательством ущерба, если информация о конфликте интересов была раскрыта и одобрена участниками, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Верховный Суд рассмотрел дело о конфликте интересов бывшего генерального директора предприятия, который продавал продукцию аффилированной организации по ценам, признанным новым собственником заниженными. Суд разъяснил, что наличие связей с партнерами по бизнесу не является преступлением само по себе.

Суд подчеркнул, что если директор заранее сообщил о возможном конфликте интересов и получил согласие участников, его действия считаются законными до тех пор, пока не доказано обратное. Также отмечено, что предпринимательская деятельность всегда связана с риском, и суды не вправе пересматривать решения управленца, если он действовал в рамках полномочий и по рыночным стандартам.

Судебная коллегия по экономическим спорам отменила решения нижестоящих судов о взыскании убытков с бывшего директора и направила дело на новое рассмотрение в ином составе судей.

