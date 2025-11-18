Верховный суд рассказал, когда нет вины за неуплату штрафа

Верховный суд России объяснил гражданам, когда нет вины в неуплате административного штрафа. Есть три таких случая, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление пленума Верховного суда РФ.

Речь идет о постановлении «Об отдельных вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел об административных правонарушениях, выражающихся в уклонении от исполнения наказания в виде административного штрафа».

Первый случай — длительное нахождение на стационарном лечении в состоянии, которое не позволяет гражданину исполнить свою обязанность. Второй — нахождение на территории, где объявлен режим ЧС, третий — неверное или нечитаемой указание реквизитов в решении суда.

Также по неуплате могут оправдать при аресте счетов. Однако суду нужно будет проверять, предпринял ли человек все необходимые меры, чтобы оплатить штраф, в том числе снять арест со счета. Еще в этом случае суд установит, обращалось ли лицо с заявлением о предоставлении ему отсрочки или рассрочки.

