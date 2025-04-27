Верховный суд признал ничтожным оформленный мошенниками кредит

Верховный суд России постановил признать ничтожным кредит, который заключили мошенники, взломавшие аккаунт одного из клиентов в мобильном приложении банка, сообщает ТАСС .

По материалам включенного в обзор уголовного дела ВС РФ, мошенники смогли переподключить телефонный номер потерпевшей на свой, она позвонили на горячую линию банка и якобы от ее имени отключили оповещение удаленного канала доступа. Затем преступники использовали электронную подпись жертвы и оформили от кредит на 265,5 тыс. рублей.

При этом все уведомления с паролями по указанной процедуре приходили на номер злоумышленников.

По указанному факту специалисты возбудили уголовное дело, а подозреваемый в мошенничестве из Новосибирска объявлен в розыск.

Но суд первой инстанции отказался принимать во внимание данный факт, так как расследование по делу еще не завершили, а в действиях клиента кредитной организации усмотрели признаки неосмотрительного поведения в использовании электронной подписи и техсредств.

Также с данными выводами согласились суды апелляционной и кассационной инстанций.

«При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации находит, что при рассмотрении данного дела судами допущены нарушения норм права, которые являются существенными, непреодолимыми и могут быть устранены только посредством отмены вынесенных судебных постановлений», - следует из постановления.

ВС РФ еще сослался на определение Конституционного суда об отказе в принятии к рассмотрению жалобы по иску другой жительницы страны, где обратили внимание на то, что к при оформлении кредита онлайн банку следует принимать повышенные меры предосторожности к ним относится и подача заявления на кредит, и мгновенная выдача денег.