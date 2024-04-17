Верховный суд отменил решение по делу физика Валерия Голубкина о госизмене

Апелляционное решение по делу осужденного на 12 лет колонии строгого режима ученого Валерия Голубкина в Верховном суде РФ отклонили и направили дело на новое рассмотрение, сообщает ТАСС .

«Суд рассмотрел жалобу защиты Голубкина и постановил апелляционное определение отменить и отправить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции», — сообщили в ВС РФ.

Осужденный за госизмену сотрудник Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ) Голубкин после отклонения апелляционного решения будет оставаться под стражей, но его приговор в виде заключения 12 лет в колонии строго режима будет считаться не вступившим в силу до нового решения Первого апелляционного суда. Сам ученый-физик свою вину не признает.

Ранее сообщалось, что дело Голубкина рассматривали в закрытом режиме. Это связано с присутствием секретных данных в деле.