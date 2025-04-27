Верховный суд: освободить от алиментов могут при инвалидности

Серьезная болезнь, инвалидность и тяжелое материальное положение, по мнению коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, могут освободить человека от обязанности платить детям алименты, сообщает РИА Новости .

Суд рассмотрел дело жителя Саратовской области. По ранее принятому судебному решению, мужчина после развода должен был платить на дочь алименты в размере 1 МРОТ. Но он тяжело заболел, получил сначала III, а потом II степень инвалидности, сейчас мужчина большую часть года проводит в стационаре, не может устроиться на работу и сам живет на пенсию по инвалидности и пособие, которые в сумме составляют меньше положенных по закону алиментов.

Мужчина или его родные периодически девали на ребенка небольшие суммы. Но задолженность за семь лет составила более 450 тыс. рулей. Тогда россиянин обратился в суд, чтобы его освободили от уплаты этой суммы. Три инстанции отказали ему, но вступился Верховный суд.

В определении суда отмечается, что человек может быть освобожден от уплаты алиментов, если их неуплата произошла из-за болезни или по иным уважительным причинам, а также в случае, если материальное и семейное положение плательщика не дает ему возможности погасить долг.

Суд в своем решении указал на бедственное матположение истца. У мужчины нет недвижимости, автомобиля, другого источника доходов помимо пенсии, он должен платить за лекарства.

Дело жителя Саратовской области сейчас направили на пересмотр, а Верховный суд РФ указал, что принять новое решение следует в соответствии с полученными по нему разъяснениями.