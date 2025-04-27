Верховный суд: освободить от алиментов могут при инвалидности
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Серьезная болезнь, инвалидность и тяжелое материальное положение, по мнению коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, могут освободить человека от обязанности платить детям алименты, сообщает РИА Новости.
Суд рассмотрел дело жителя Саратовской области. По ранее принятому судебному решению, мужчина после развода должен был платить на дочь алименты в размере 1 МРОТ. Но он тяжело заболел, получил сначала III, а потом II степень инвалидности, сейчас мужчина большую часть года проводит в стационаре, не может устроиться на работу и сам живет на пенсию по инвалидности и пособие, которые в сумме составляют меньше положенных по закону алиментов.
Мужчина или его родные периодически девали на ребенка небольшие суммы. Но задолженность за семь лет составила более 450 тыс. рулей. Тогда россиянин обратился в суд, чтобы его освободили от уплаты этой суммы. Три инстанции отказали ему, но вступился Верховный суд.
В определении суда отмечается, что человек может быть освобожден от уплаты алиментов, если их неуплата произошла из-за болезни или по иным уважительным причинам, а также в случае, если материальное и семейное положение плательщика не дает ему возможности погасить долг.
Суд в своем решении указал на бедственное матположение истца. У мужчины нет недвижимости, автомобиля, другого источника доходов помимо пенсии, он должен платить за лекарства.
Дело жителя Саратовской области сейчас направили на пересмотр, а Верховный суд РФ указал, что принять новое решение следует в соответствии с полученными по нему разъяснениями.