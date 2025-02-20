Верховный суд обязал Т-Банк выплатить компании около 30 млн руб по делу о валюте

Т-Банк по решению Верховного суда (ВС) обязан выплатить юридическому лицу — компании «Оптимум Интент» — около 30 млн рублей по делу о конвертации валюты в 2022 году, сообщает РБК .

Рассмотрев все материалы дела, ВС встал на сторону юридического лица, которое потеряло 30 млн рублей из-за выгодной конвертации валюты в 2022 году. Это не первый случай судебного спора по данному вопросу. Ранее суд вынес аналогичное решение по такому же делу, но с клиентом-физлицом.

Согласно материалам дела, кредитная организация списала деньги у клиента после выгодной конвертации валют в феврале и марте 2022 года. 19 февраля состоялось заседание, на котором судебная коллегия отменила решения Арбитражного суда Москвы и Арбитражного суда Московского округа, которые в этом деле вставали на сторону Т-Банка, но оставил в силе решение Девятого арбитражного апелляционного суда, который обязал банк выплатить компании многомиллионную компенсацию.

В конце 2023 года состоялось знаковое судебное разбирательство, в результате которого компания «Оптимум Интент» одержала беспрецедентную победу над Т-банком. Апелляционная инстанция, представленная Девятым арбитражным судом, обязала банковское учреждение компенсировать клиенту незаконно полученные средства в размере 30 млн рублей, что соответствует ранее конвертированной долларовой сумме. Дополнительно были возмещены судебные издержки в размере 176,7 тыс. рублей.

Как отметил адвокат компании Дмитрий Бутряков, данное постановление стало историческим прецедентом в судебной практике Верховного суда, поскольку впервые корпоративный клиент Т-банка выиграл дело, связанное с валютной конвертацией.

Суть конфликта компании с банком заключается в следующем: компания «Оптимум Интент» осуществила серию сложных конвертационных сделок в два этапа. Первый этап датируется 27 февраля 2022 года, когда было проведено 18 последовательных операций с использованием тройной конвертации: рубли конвертировались в фунты, затем в евро, после чего снова в рубли.

Второй этап операций произошел в ночное время 11 марта 2022 года — компания провела 123 непрерывные транзакции, включающие обмен американской валюты на европейскую, далее на британские фунты с последующим возвратом к долларам США.