Верховая езда, сап-серфинг и йога: летний досуг долголетов в Ленинском округе

Свыше 5 тысяч представителей старшего поколения Ленинского городского округа приняли участие в мероприятиях на свежем воздухе, организованных в рамках проекта «Активное долголетие» с начала летнего сезона. Среди самых популярных видов досуга — экскурсии по Москве и Подмосковью, утренняя гимнастика в парках и других виды физической активности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Летом погода особенно располагает к путешествиям. В этом сезоне наши долголеты посетили ряд городов Московской области: Звенигород, Домодедово, Жуковский, Дзержинский, Одинцовский, Богородский округа. Традиционно экскурсии включают посещение достопримечательностей — музеев, усадеб, монастырей и других знаковых мест каждого муниципалитета. В Мытищах, например, участники проекта посетили крестьянско-фермерское хозяйство и Жостовскую фабрику. Кроме того, несколько групп побывали на выставке „Россия“ на ВДНХ в Москве», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского городского округа Татьяны Квасниковой.

В пресс-службе добавили, что по Подмосковью пенсионеры из Ленинского округа ездят не только с экскурсионными целями. Так, за прошедшую половину лета они приняли участие в патриотическом квесте в Орехово-Зуево, в областном арт-фестивале в Сергиевом Посаде, в хореографическом конкурсе в Наро-Фоминске, областном фестивале исторического бального танца в Лобне и региональном фестивале по йоге в Воскресенске.

«Физическая активность и освоение новых видов спорта — популярные виды досуга у наших участников. Самыми массовыми традиционно являются скандинавская ходьба и восточная гимнастика цигун — занятия по ней проводятся каждое утро в Центральном парке Видного. Также бабушки и дедушки имеют возможность играть в настольный теннис, фрисби, заниматься йогой, верховой ездой в конном клубе, кататься на трайках (трехколесных велосипедах) и даже на сапбордах», — добавили в пресс-службе муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.