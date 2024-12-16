Верея стала одной из самых красивых деревень мира

Самый маленький город Московской области — Верея — уже давно является одним из самых посещаемых туристических мест Подмосковья. А в ближайшем будущем этот замечательный город станет еще притягательнее: 13-го декабря в выставочном зале Центрального дворца культуры «Звезда» представителями администрации Наро-Фоминского городского округа и президентом Ассоциации самых красивых деревень и городков России было подписано соглашение об использовании бренда.

За десять лет существования Ассоциации ее членами стали уже пятьдесят населенных пунктов. Верея после прохождения сертификации и подписания Хартии становится 51-м ее участником. Самые красивые деревни и городки России — это не просто туристические объекты. По мнению руководителей Ассоциации, ее основной задачей является повышение качества жизни местных жителей.

Помогать Верее стать витриной русской провинции Ассоциация будет при помощи дорожной карты, рассчитанной на пять лет. В течение этого времени здесь должен получить развитие сельский туризм. Если сельские жители будут максимально вовлечены в этот процесс, то в повышении привлекательности таких территорий можно не сомневаться.

При вхождении в ассоциацию Верея становится и участником Международной федерации самых красивых деревень и городков мира. Ее целью является сохранение и наилучшее использование наследия деревень и городков через усиление их известности, увеличение туристического потока и содействие таким образом их экономическому развитию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.