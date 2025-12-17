«Вербуют через соцсети»: эксперты предупредили об опасностях для подростков

Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов заявил, что сегодня все больше распространяется опасность вербовки российских подростков в террористические организации.

«Через компьютерные игры детей сначала проверяют на склонность к насилию, рисуют психологический портрет, а также еще самый простой способ вербовки среди этих игр — постоянно всплывающая реклама, которая дает ссылки на сайты, закрытые чаты, в которых происходит склонение проведения террористических и других противоправных действий», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

В свою очередь, психолог Ирина Манина призвала усилить ответственность родителей за поведение старшеклассников и учащихся средней школы.

По ее словам, за это отвечают не только учителя, но и семья. Она также предложила вход в интернет для подростков сделать по паспорту.

