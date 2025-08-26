Веранды Подмосковья будут открыты для гостей до ноября

Сезон работы летних кафе в Московской области продолжается, несмотря на окончание августа, и продлится до 1 ноября. Традиционно старт сезону был дан 1 апреля, для гостей уже открыто более 1 200 веранд. Кроме того, для рестораторов в регионе действует онлайн услуга, с помощью которой получить территорию для размещения летнего кафе можно за 1 день, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Наибольшее количество летних кафе открылось в Одинцовском городском округе (124), в Истре (71) и Серпухове (57). Всего с начала сезона с помощью онлайн-сервиса на земельных участках государственной и муниципальной собственности было размещено 283 летних кафе.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркивают важность развития летних форматов общественного питания для повышения привлекательности региональной гастрономии и комфорта жителей.

Всего в Подмосковье работает около 8 тыс. предприятий общепита, из которых более 5,2 тыс. — это кафе и рестораны. Демонтаж сезонных конструкций собственникам необходимо завершить до 15 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.