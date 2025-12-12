Вера Пелевина из Подмосковья стала победителем конкурса «Лидеры села» в Москве

Жительница Московской области Вера Пелевина вошла в число 50 победителей Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села», который прошел в Москве с 3 по 5 декабря, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Вера Пелевина занимает должность заместителя начальника отдела в Корпоративном университете развития образования Московской области. На конкурсе она представила проект «АгроЛагерь», направленный на профориентацию школьников и развитие сотрудничества между образовательными учреждениями и аграрными предприятиями. Проект предполагает организацию совместных мероприятий, практических занятий и стажировок для учащихся 7–11 классов, что способствует формированию кадрового потенциала для сельских территорий.

Эксперты конкурса отметили высокий профессионализм и управленческий потенциал Веры Пелевиной. В качестве победителя она получит стратегическую поддержку, рекомендации для включения в кадровый резерв органов местного самоуправления и возможность реализовать новые инициативы. Вера подчеркнула, что участие в конкурсе позволило ей расширить профессиональные контакты и получить ценные советы от наставников.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области добавили, что всего от региона было подано 562 заявки, а в финал вышли только три участника. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки молодых управленцев Подмосковья.

