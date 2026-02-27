сегодня в 17:52

Вера Кричевская и портал «Республика» включены Минюстом в реестр иноагентов

Министерство юстиции России внесло изменения в список лиц, признанных иностранными агентами. В обновленный реестр попала в том числе журналистка Вера Кричевская.

Помимо Кричевской, статус иностранного агента получил общественный деятель Максим Алиев.

Среди новых персон в списке оказался также политический деятель Александр Иванов. Кроме того, Минюст включил в перечень онлайн-издание «Республика».

Таким образом, реестр иностранных агентов пополнился четырьмя новыми позициями, включая как физических лиц, так и средство массовой информации.

