Венгрия задержала авто с 100 млн евро из «Ощадбанка»
Политолог Дудчак допустил, что задержанные Венгрией деньги могли быть «откатом»
Фото - © Freepik.com
Спецслужбы Венгрии задержали инкассаторскую машину «Ощадбанка» с 100 млн евро наличными. Политолог Александр Дудчак заявил, что средства могли предназначаться для «отката» чиновникам Евросоюза, сообщает Общественная Служба Новостей.
Венгерские власти потребовали от украинской стороны объяснить происхождение средств и их конечное назначение.
По данным силовиков, за год из Украины таким способом могли вывезти до миллиарда долларов.
