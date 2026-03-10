Венгрия задержала авто с 100 млн евро из «Ощадбанка»

сегодня в 19:07

Политолог Дудчак допустил, что задержанные Венгрией деньги могли быть «откатом»

Спецслужбы Венгрии задержали инкассаторскую машину «Ощадбанка» с 100 млн евро наличными. Политолог Александр Дудчак заявил, что средства могли предназначаться для «отката» чиновникам Евросоюза, сообщает Общественная Служба Новостей .

Венгерские власти потребовали от украинской стороны объяснить происхождение средств и их конечное назначение.

По данным силовиков, за год из Украины таким способом могли вывезти до миллиарда долларов.

