Венгерско-британский писатель выиграл Букеровскую премию

Венгерско-британский писатель Дэвид Солой стал обладателем Букеровской премии 2025 года за роман «Плоть». Как сообщается на сайте премии.

Председатель жюри Родди Дойл охарактеризовал произведение как «необыкновенный, уникальный роман — мрачную книгу, читать которую — одно удовольствие».

Для Солоя эта победа стала важным этапом в карьере — ранее он уже попадал в короткий список номинантов в 2016 году.

Букеровская премия, учрежденная в 1968 году, с 2014 года открыта для авторов всех национальностей, пишущих на английском языке. Среди предыдущих лауреатов премии — Кадзуо Исигуро, Маргарет Этвуд и Салман Рушди.

