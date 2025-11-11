Венгерско-британский писатель выиграл Букеровскую премию
Дэвид Солой стал лауреатом Букеровской премии 2025 года
Венгерско-британский писатель Дэвид Солой стал обладателем Букеровской премии 2025 года за роман «Плоть». Как сообщается на сайте премии.
Председатель жюри Родди Дойл охарактеризовал произведение как «необыкновенный, уникальный роман — мрачную книгу, читать которую — одно удовольствие».
Для Солоя эта победа стала важным этапом в карьере — ранее он уже попадал в короткий список номинантов в 2016 году.
Букеровская премия, учрежденная в 1968 году, с 2014 года открыта для авторов всех национальностей, пишущих на английском языке. Среди предыдущих лауреатов премии — Кадзуо Исигуро, Маргарет Этвуд и Салман Рушди.
