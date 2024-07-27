Велофестиваль объединил долголетов Каширы и Ступина

сегодня в 17:17

Долголеты Каширы и Ступина поучаствовали в велофестивале. Основная целевая аудитория мероприятия — участники проекта «Активное долголетие». Самому старшему велосипедисту этого заезда — 83 года, сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа.

Велофестиваль для пожилых людей — это дополнительная возможность привлечь пенсионеров к активному образу жизни, в том числе к велоспорту. Езда на велосипеде помогает укрепить мышцы, улучшить координацию и гибкость, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Активных пенсионеров поддержали сотрудники Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Ступинский». Всего на старт вышли более 50 человек. Местом велопробега стали городские парки Каширы и Ступина. Перед стартом участники спортивного праздника под сделали зарядку руководством профессиональных инструкторов.

Кроме того, для всех желающих были организованы мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.