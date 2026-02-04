Лоси начали разгуливать по улицам населенных пунктов в Московской области. Парнокопытных видели в разных районах, сообщает « 112 ».

Сохатых заметили в том числе в Балашихе. В микрорайоне Изумрудный животное пришло к двери многоэтажного дома. То, как лось штурмовал ступеньки подъезда, попало на видео.

На другой записи пара лосей неспешно прогуливалась рядом с частным сектором. На третьем видео названный гость сначала стоял на обочине, а затем начал уходить в лес.

Кроме того, лося запечатлели в окрестностях Балашихи на остановке автобуса — он стоял и внимательно разглядывал транспортное средство, как будто хотел зайти внутрь и прокатиться. Фото публикует «МК: срочные новости».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.