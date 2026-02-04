Ведут себя как дома: лоси массово оккупируют города в Подмосковье — видео
Лоси массово выходят на улицы населенных пунктов в Подмосковье
Фото - © скриншот
Лоси начали разгуливать по улицам населенных пунктов в Московской области. Парнокопытных видели в разных районах, сообщает «112».
Сохатых заметили в том числе в Балашихе. В микрорайоне Изумрудный животное пришло к двери многоэтажного дома. То, как лось штурмовал ступеньки подъезда, попало на видео.
На другой записи пара лосей неспешно прогуливалась рядом с частным сектором. На третьем видео названный гость сначала стоял на обочине, а затем начал уходить в лес.
Кроме того, лося запечатлели в окрестностях Балашихи на остановке автобуса — он стоял и внимательно разглядывал транспортное средство, как будто хотел зайти внутрь и прокатиться. Фото публикует «МК: срочные новости».
