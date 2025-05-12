Ведущая радио Хит FM Диана Терешкова проведет зарядку вместе с гладиаторами

С 12 по 16 мая ведущая утреннего шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM Диана Терешкова проведет зарядку в рубрике «Двигай Лопес» вместе с участниками премьерного шоу телеканала НТВ «Гладиаторы». Об этом сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Каждое утро радио Хит FM будит страну заводным утренним шоу «Будите Айлиш». Неотъемлемая составляющая шоу — ежедневная утренняя зарядка «Двигай Лопес». Ведущие в ироничной манере рассказывают, как выполнить упражнение, после чего посмотреть правильную технику пользователи могут в Телеграм-канале и в официальной группе станции ВКонтакте. Здесь пример многомиллионной аудитории станции подает ведущая утреннего шоу, спортивный амбассадор радио Хит FM Диана Терешкова.

На этой неделе слушателей радио Хит FM ждет уникальная коллаборация. Диана Терешкова представит новые упражнения и даст старт ежеутренней зарядке вместе с участниками нового шоу «Гладиаторы» на телеканале НТВ.

«Гладиаторы» — проект, в котором самые обычные люди бросят вызов профессиональным атлетам — гладиаторам, обладающим выдающейся физической подготовкой. Каждое состязание будет проходить в формате дуэли — участник против гладиатора. Зрителей ждет напряженная борьба, эффектные схватки и драматические моменты, где каждому участнику предстоит доказать, что он может пройти этот путь до конца и заслуживает звания гладиатора.

Вместе с Дианой Терешковой в рубрике «Двигай Лопес» примут участие российский дзюдоист, заслуженный мастер спорта России (2001 г.), серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне, четырехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы Александр Михайлин (Максимус) и мастер спорта России международного класса по силовому гиревому девятиборью, мастер спорта по жиму лежа, трехкратный чемпион турнира YOU CAN BATTLE, двукратный победитель Fitness Challenge Динар Хайртдинов (Геркулес).

Вместе с ведущей утреннего шоу «Будите Айлиш» они подадут пример силы и стремления к победе, вдохновят слушателей и зрителей на занятия спортом и, конечно, помогут начать день бодро и позитивно.