«Ведомости» запустили деловой проект ВЕДы для зумеров

Деловое издание «Ведомости» представляет проект «ВЕДы» , созданный специально для поколения зумеров. Основу этой инициативы составит экосистема уникального вертикального видео, которая будет освещать главные события в сферах экономики, финансов, политики, карьеры и искусственного интеллекта, сообщили в издании.

Проект нацелен в первую очередь на молодежь от 16 до 30 лет. Это представители поколения Z, которые росли в цифровую эпоху и испытывают усталость от избытка традиционных новостей. «ВЕДы» выходят за рамки привычных форматов подачи информации и адаптируются к реальности, в которой существует современная молодежь.



«Запуск проекта „ВЕДы“ — не просто расширение нашей линейки продуктов, а стратегический шаг в будущее медиа. Зумеры — это не сегмент аудитории, а поколение, которое уже сегодня формирует новую экономику и тренды. Они не против глубокого контента, они против скучного. „ВЕДы“ — это ответ на их запрос. Мы создали цифровую среду, где качественная журналистика и глубина анализа встречаются с форматами, которые им интуитивно понятны и интересны: вертикальные видео, подкасты, карточки. Наша миссия — быть надежным гидом в мире информации для нового поколения управленцев, бизнесменов, лидеров общественного мнения», — отметил генеральный директор издания «Ведомости» (АО «Бизнес Ньюс Медиа») Игнатий Павлов.



Основная миссия «ВЕДов» — превратиться для молодой, активной и цифровой аудитории в достоверный источник качественной информации, переводя уникальный экспертный ресурс «Ведомостей» на язык форматов, востребованных у зумеров: от коротких вертикальных роликов до нейроподкастов.



Среди ключевых форматов проекта:

Короткие новости; Вертикальные видео; Лонгриды; Подкасты с использованием нейросетей.

Для воплощения проекта «Ведомости» сформировали яркую команду из представителей поколения Z, объединившую опыт в журналистике, телепроизводстве и digital-сфере.

«Когда мы разрабатывали концепцию „ВЕДов“, в первую очередь ориентировались на собственный информационный запрос, искали ответ на вопрос „какой контент было бы интересно посмотреть нам, нашим друзьям. Поэтому „ВЕДы“, это не просто новая упаковка бизнес-контента, а начало нового формата диалога с зумерами. Мы будем говорить с ними на равных. Для нас важно не просто „проинформировать“, а дать повод для обсуждения с друзьями. С точки зрения реализации мы не просто смотрели на российские аналоги вертикального контента, а проанализировали мировой опыт, таким образом, представляя максимально передовой продукт», — пояснил главный редактор «ВЕДов», digital эксперт Олег Городничий.

Ознакомиться с «ВЕДами» можно на специальной платформе по адресу ved.vedomosti.ru, а также в соцсетях, включая Telegram, Max, VK и «Дзен».