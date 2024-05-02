«Ведомости»: в России закончились оригинальные запчасти для iPhone и Macbook

В авторизованных сервисных центрах Apple на территории России закончились оригинальные запчасти для смартфонов iPhone и ноутбуков Macbook, пишут «Ведомости» .

При этом в РФ продолжают работать авторизованные сервисные центры Apple. Представитель одного из таких центров заявил, что iPhone 14 и 15 не обслуживаются в России, а оригинальные компоненты на предыдущие поколения смартфонов перестали поставлять в декабре 2023 года.

По словам аналитика агентства Mobile Research Group Эльдара Муртазина, сейчас сервисные центры завозят в Россию китайские запчасти для ремонта техники Apple, а также разбирают для починки старые телефоны.

В сети ReStore, которая продает технику Apple в РФ, сообщили, что сервисные центры продолжали обеспечивать гарантийный ремонт техники, купленной до февраля 2022 года. Так как гарантия на iPhone и Macbook действует 2 года, в феврале 2024 года она истекла для всех устройств.

Сегодня большое количество «яблочных» смартфонов попадает в Россию в «серую» — они не отображаются в таможенной статистике, проходят по более дешевой номенклатуре, либо вообще не растамаживаются — их привозят челноки.