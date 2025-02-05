сегодня в 11:15

Ведется ремонт межрайонного коллектора от Королева до Щелкова

Межрайонный коллектор от Королева до Щелкова ремонтируют с помощью передовых технологий, передает пресс-служба администрации городского округа Щелково.

В рамках проекта использовали инновационный метод санации полимерным рукавом. Это позволяет реконструировать сети в стесненных условиях и без необходимости проведения работ открытым способом. Такой подход значительно сокращает сроки выполнения работ по сравнению с традиционной перекладкой.

Всего специалисты Водоканала провели капитальный ремонт на 800 метрах коллектора (трубы Ø 1000 и 1500 мм). Кроме того, сделали капитальный ремонт 19 канализационных камер, заменив стеновые блоки и плиты перекрытия, установив новые лестницы и устроив лотки.

С начала этого года идут подготовительные работы для продолжения санации оставшихся 1147 метров труб. Параллельно монтируют обводной коллектор из труб (Ø 350 и 600 мм) и устанавливают перекачивающие насосы.

После выполненных работ специалисты Водоканала наводят порядок и выполняют частичное благоустройство территории строительной площадки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.