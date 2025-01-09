Ведется реконструкция крупнейших очистных сооружений Московского региона

Банк ДОМ.РФ выделил финансирование в размере 4,3 млрд рублей на третий этап реконструкции Люберецких очистных сооружений, расположенных рядом со столичным районом Некрасовка, сообщает пресс-служба банка.

На третьем этапе планируется построить комплекс сооружений очистки возвратных потоков сточных вод: преаэраторы-отстойники, узел механической очистки и охлаждения фугата, корпус биохимического удаления азота и фосфора. Также будет построен ряд вспомогательных сооружений.

«Банк активно участвует в финансировании инфраструктурных проектов по всей стране. Люберецкие очистные сооружения являются крупнейшими в Европе по объему очистки сточных вод. Они очищают около 40% стоков Москвы, а также ряда городов Московской области. Мы рассматриваем свое участие в проекте реконструкции как важный шаг в развитии городской инфраструктуры», — рассказала директор подразделения «ГЧП и инфраструктура» Банка ДОМ.РФ Любовь Бараблина.

Ранее на первых двух проведенных этапах реконструкции Люберецких очистных сооружений проведена полная реконструкция основной линии станции.