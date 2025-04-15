Вечный огонь отключен в Рошале на время работ по капремонту

С 14 апреля и до конца недели у мемориального комплекса в Рошале не будет гореть Вечный огонь. Его отключили на время работ по капитальному ремонту, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Напомним, на территории мемориального комплекса воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с начала апреля перекладывают плиточное покрытие. Такое решение принято из-за образовавшихся неровностей, которые не только портили внешний вид мемориала, но и создавали неудобства участникам акций около Вечного огня.

Специалисты уложат плитку на бетонную подушку меньшей толщины и сократят ширину швов. За счет этого вода не будет скапливаться и покрытие будет оставаться ровным. Работы завершат ко Дню Победы.

В юбилейный год в округе планируют зажечь три Вечных огня: в селе Кривандино, поселках Черусти и Бакшеево. Также отремонтируют и комплексно благоустроят 16 памятников и мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.



«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.