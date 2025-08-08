«Вечерняя Москва» составила карту самых «мокрых» округов Москвы в июле 2025 года

За июль 2025 года в Москве прошло немало проливных дождей, а многие улице оказались затопленными. Стало известно, какие округа столицы стали рекордсменами по количеству подтоплений в этом сезоне, сообщает «Вечерняя Москва».

В процессе исследования редакция издания проанализировала 785 публикаций в 15 городских Telegram-каналах. Затем с помощью парсера на базе Telegram API удалось отобрать публикации, в которых упоминались слова «дождь» или «ливень» в связке с Москвой. Затем специалисты выяснили какие округа чаще всего упоминались в этом контексте и какие слова авторы подбирали для описания ситуации.

Так, в связи с полученной информацией, редакция подготовила целую карту с самыми «мокрыми» местами столицы. На первом месте расположился ЦАО. Чуть менее «мокрым» оказался ЗАО. Тройку лидеров замкнул ЮАО. Наименьшие результаты показали округа: ТиНАО, ЮЗАО, САО и ВАО. Средние показатели зафиксировали в ЮВАО, СЗАО, СВАО.

Несмотря на то, что непогода настигла большую часть Москвы, некоторые районы вне зависимости от упоминаний действительно некоторые районы пострадали значительно меньше. Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, почему так происходит.

«Из-за активной застройки меняется рельеф города, вырастают высотки — и они влияют на движение воздушных масс. Ветер поднимается выше, усиливаются кучевые облака, и ливни становятся мощнее. Поэтому дожди идут неравномерно — где-то ливень, где-то без капли», — объяснила эксперт.