Вечер игр «Мафия» пройдет в округе Чехов 13 декабря

13 декабря 2024 года в 16:00 в ДК «Меридиан» в селе Новый Быт, расположенном в городском округе Чехов, состоится вечер игр «Мафия». Эта популярная ролевая игра позволит участникам не только провести время в приятной компании, но и развить свои логические способности, внимательность и коммуникативные навыки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Предстоящий вечер будет открыт для всех желающих в возрасте от 12 лет. Вход на мероприятие бесплатный. Акцент делается на атмосфере дружеского общения и взаимодействия между участниками, что позволит не только развлечься, но и завести новые знакомства.

Место проведения вечеринки — ДК «Меридиан», расположенный адресу: г. о. Чехов, с. Новый Быт, ул. Новая, д. 8а.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.