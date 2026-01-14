Вебинар по кибербезопасности для учителей информатики пройдет в Подмосковье 15 января

Вебинар по теме «Кибербезопасность в космосе» для учителей информатики состоится в Подмосковье 15 января, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Вебинар для учителей информатики пройдет 15 января и будет посвящен уроку «Кибербезопасность в космосе», подготовленному «Лабораторией Касперского».

В ходе мероприятия участникам расскажут о современных космических технологиях и цифровых рисках, связанных с ними. Учителям представят готовые сценарии урока и методические материалы для работы с учащимися разных возрастов. Также эксперты объяснят, на что обратить внимание при подготовке и проведении занятий как в классе, так и онлайн.

Вебинар будет полезен учителям, классным руководителям и педагогам дополнительного образования, которые хотят познакомить учеников с вопросами цифровой безопасности в высокотехнологичных сферах. Присоединиться к вебинару можно будет 15 января в 10:00 по предоставленной ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.