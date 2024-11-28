Вдовы бойцов СВО из Подмосковья теперь смогут отдыхать с детьми в «Литвиново»

В Московской области приняли закон, согласно которому вдовы участников специальной военной операции смогут вместе с детьми отдыхать в подмосковном лагере «Литвиново». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Мы поддерживаем семьи участников СВО и теперь, жены погибших бойцов могут бесплатно вместе с детьми отдохнуть в лучшем лагере «Литвиново». У нас есть все для отличного отдыха: бассейн, боулинг, фитнес, мастер-классы и занятия с психологом. Самое главное, что все это совершенно бесплатно», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В оздоровительном комплексе «Литвиново» для семей подготовят программу разнообразного досуга для интересного времяпровождения, где будет возможность использовать по максимуму всю инфраструктуру лагеря. Традиционно для участников заезда организуют 5-ти разовое питание.

Ближайший заезд состоится уже в декабре. Он продлится 7 дней и в этот период здесь отдохнут 50 семей.

Такие заезды будут проводиться постоянно. Записаться можно через портал госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.