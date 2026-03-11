Вдова забеременела от мужа, погибшего на СВО

Мария Соколова из Екатеринбурга прошла процедуру ЭКО и забеременела от супруга Вадима, погибшего в зоне спецоперации в июне прошлого года. Для этого женщине пришлось обратиться в суд, сообщает E1.RU .

Женщина говорила, что погибший муж навсегда останется в ее сердце, поэтому важно, чтобы его частичка всегда оставалась с ней. О беременности Мария узнала на плановом визите к врачу. Процедура прошла успешно с первого раза.

«Как Вадим говорил, главное, чтобы ребенок был. Неважно — мальчик будет или девочка. Теперь важно выносить и родить здорового ребенка», — высказалась Мария.

Вадим заранее разрешил жене воспользоваться биоматериалом. Пара планировала создать семью, но мужчина осознавал, что может не вернуться с передовой. Однако в клинике Марии отказали, так как на руках не было решения суда, которое она вскоре получила и вернулась.

