Вдова в Екатеринбурге судится за право забеременеть от погибшего на СВО бойца

Уроженка Сургута Мария Соколова в Екатеринбурге борется за право сделать ЭКО с использованием материала погибшего на СВО гражданского мужа Вадима Алешина. Теперь вопрос «посмертного ЭКО» решается через суд, сообщает URA.RU .

Мария долгое время не могла забеременеть из-за диагноза «бесплодие трубного происхождения». Летом прошлого года состоялась первая неудачная попытка ЭКО в Сургутском центре охраны материнства и детства. Затем Вадим решил заморозить свой биоматериал в Клиническом институте репродуктивной медицины (КИРМ).

Договор с клиникой заключили в апреле этого года. Мужчина выдал гражданской жене доверенность. С ее помощью она могла распоряжаться биоматериалом в случае его смерти или утраты дееспособности. В июне Вадим погиб в зоне СВО на территории ЛНР. После похорон Мария обратилась в клинику с просьбой использовать биоматериал, но получила отказ.

Оказалось, что согласие второго родителя обязательно. Врачи ссылались на отсутствие четкого регламента в законодательстве, регулирующего постмортальное использование репродуктивного материала. Клиника готова помочь женщине, но только после положительного решения суда. Марию поддержали родители погибшего, дали письменное согласие на использование биоматериала сына.

«При жизни Вадим неоднократно выражал желание стать отцом, не придавая значения полу будущего ребенка. Мария рассматривает рождение ребенка от Вадима как осуществление их общей мечты, несмотря на тяжелые обстоятельства, в которых она оказалась», — объяснила адвокат Марии Юлия Липинская.