Вдова Роберта Кеннеди скончалась на 96 году жизни

Джозеф Кеннеди III заявил Reuters, что вдова Роберта Кеннеди, генпрокурора США и брата американского президента Джона Кеннеди, Этель скончалась на 96 году жизни. Причиной смерти стали осложнения после инсульта, сообщает Сноб .

Этель также являлась матерью Роберта Кеннеди-младшего, который недавно завершил свою избирательную кампанию на пост президента Штатов.

Этель и Роберт Кеннеди вместе переживали горе после убийства Джона Кеннеди в Далласе в 1963 году. После этого Роберт оставил свою должность и решил предпринять шаги для участия в выборах в Сенат США от штата Нью-Йорк. В 1968 году он принял решение баллотироваться в президенты от Демократической партии.

Этель Кеннеди стала основателем Центра прав человека имени Роберта Ф. Кеннеди и поддерживала его на протяжении всей своей профессиональной деятельности. Она была рядом с ним в 1968 году, когда он стал жертвой наемного убийцы.

Этель испытала множество семейных трагедий в своей жизни: в 1955 и 1966 годах она потеряла своих родителей и брата в авиакатастрофах, в 1984 году ее сын Дэвид скончался от передозировки, а в 1997 году сын Майкл погиб при несчастном случае на лыжах.

В 2014 году президент Барак Обама вручил Этель Кеннеди Президентскую медаль Свободы, подчеркивая, что она является символом веры и надежды в трудные времена.