Вдова по расчету: инспектор воинского учета вышла замуж за бойца СВО ради выплат

В Брянской области инспектор по воинскому учету одного из районов сыграла свадьбу с мужчиной, ушедшим на спецоперацию, а спустя полгода стала вдовой. Родственники бойца считают, что та вышла замуж только ради выплат за гибель, а брак — фиктивный, сообщает Baza .

Брак между Еленой и Сергеем был заключен в октябре 2023 года. Свадебную церемонию провели чисто формально: на росписи был только брат жениха (позднее скончался), а невеста не стала ставить штамп в свой паспорт. На следующий день новоиспеченный супруг пошел в военкомат, где подписал контракт для отправки на СВО.

Мужчина погиб в зоне спецоперации через полгода. Его похоронили, а буквально через 3 дня после этого Елена потребовала в военкомате выплаты за гибель супруга. Еще вдова стала претендовать на участок Сергея в качестве наследства.

Денежные средства женщина получила, несмотря на отсутствие у нее при себе свидетельства о смерти. Такое решение военкомата возмутило последнего близкого родственника Сергея — еще одного его брата.

Тот завил, что Елена изначально выходила замуж по расчету. Она трудилась инспектором по воинскому учету, поэтому знала, что у Сергея нет ни близких родственников, ни военной подготовки — велика вероятность получить все выплаты в случае гибели мужчины.

Брат ничего не знал о женщине до росписи, а саму свадьбу назвал фиктивной. Супруги вместе не жили, а на похоронах бойца Елена выглядела как чужая.

Теперь единственный близкий родственник Сергея вместе с адвокатом подготовил иск в суд для аннулирования брака и лишения Елены всех выплат. Как заявил адвокат, после свадьбы с Сергеем женщина продолжила жить с другим мужчиной.