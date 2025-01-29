Вблизи поселка Жаворонки Одинцовского округа провели лесопатологическое обследование

Ведущий инженер-лесопатолог Звенигородского филиала ГАУ МО «Мособллес» Александр Геращенко совместно с участковым лесничим Святославом Киселевым провели лесопатологическое обследование насаждений вблизи поселка Жаворонки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

По результатам обследования на участке с поврежденными насаждениями назначено санитарно-оздоровительное мероприятие — уборка неликвидной древесины.

«Эти работы включают в себя раскряжевку, сбор частей стволов деревьев и кустарников, лежащих на земле. Очистка лесосек проходит с укладкой в поленницы, которые оставляются на естественное перегнивание в местах проведения работ. Перегнивание древесины в лесу — естественный процесс разложения деревьев. Он играет ключевую роль в восстановлении питательных веществ в лесной экосистеме», — пояснил ведущий-инженер лесопатолог Звенигородского филиала ГАУ МО «Мособллес» Александр Геращенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.