Вблизи подмосковного села Городец проводится выборочная санитарная рубка

С марта 2024 года на землях лесного фонда Ступинского лесничества выполняются санитарно-оздоровительные мероприятия. Вблизи села Городец городского округа Коломна проходит выборочная санитарная рубка на двух лесных участках общей площадью 26,8 гектара, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Работы проводятся в рамках исполнения государственного контракта, заключенного комитетом лесного хозяйства Московской области с подрядной организацией. Одновременно с рубкой погибших и поврежденных лесных насаждений производится очистка лесосек от порубочных остатков.

Выборочная рубка на участках леса проводится в насаждениях с нарушенной и утраченной устойчивостью. Состояние лесных насаждений, назначенных в рубку, отражено в актах лесопатологического обследования, утвержденных комитетом лесного хозяйства Московской области. Результаты лесопатологического обследования лесных участков опубликованы на сайте комитета лесного хозяйства Московской области.

Перед началом мероприятия исполнитель разработал технологические карты лесосечных работ на каждый участок. Выполнены подготовительные лесосечные работы, установлены информационные предупреждающие знаки и информационный знак. По всем возникшим вопросам просим обращаться в Ступинское лесничество по телефону: 8 (498) 602-00-32 (добавочный 500) или Telegram-канал.

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