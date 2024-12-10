Вблизи деревни Марково-Курсаково округа Истра начали уборку погибшего леса

На территории Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» в квартале 12 Истринского сельского участкового лесничества началась вырубка погибших и поврежденных стволовыми вредителями лесных насаждений на общей площади 0,5 га, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Сотрудники лесничества осуществляют контроль за ходом проведения работ, в том числе за очисткой лесосек, которая осуществляется путем сбора в кучи порубочных остатков и их сжигания.

«Своевременная очистка позволит запланировать мероприятия по посадке нового леса», — рассказал участковый государственный инспектор по охране леса Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» Богдан Грещук.

С начала года сотрудниками лесничества осмотрено 11 участков на площади 13,4 га, где в полном объеме проведены санитарно-оздоровительные мероприятия по сплошной санитарной рубке, из них на 7 участках осенью уже подготовлена почва и высажены лесные культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.