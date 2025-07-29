Вблизи деревни Епифановская округа Шатура убирают неликвидную древесину

Для улучшения санитарного состояния насаждений в Шатурском филиале ГАУ МО «Мособллес» в рамках выполнения государственного задания в квартале 25 Семеновского участкового лесничества на площади 13,6 га запланирована уборка ветровальной и снеголомной древесины, а также усохших, стоящих на корню деревьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы осуществляются подрядной организацией вдоль автомобильной дороги Р-106 Шатура — Епифановская муниципального округа Шатура.

На сегодняшний день мероприятия проведены на площади лесного участка 2,1 га.

«Уборка неликвидной древесины произведена путем укладывания в поленницы, которые оставлены для естественного перегнивания на месте проведения работ и не являются валежником», — пояснила ведущий инженер по лесопользованию Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» Полина Салманова.

Уборка неликвидной древесины выполняется для улучшения санитарного состояния лесных насаждений и уменьшение угрозы распространения вредных организмов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.

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