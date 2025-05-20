Важны внешний вид и текстура: как отличить натуральный мед от подделки

Врач: чтобы проверить мед на натуральность, опустите его в холодную воду

Натуральный мед от подделки помогут отличить его внешний вид и текстура, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Для отличия натурального меда от подделки можно использовать несколько методов. Внешне натуральный мед обычно более густой и тягучий. Если же он слишком прозрачный или жидкий — это может быть признаком добавления сиропов», — сказал Белоусов.

Он добавил, что также может помочь тест с водой: добавьте немного меда в холодную воду. Натуральный мед не растворяется сразу, он оседает на дно, тогда как подделка (особенно с добавлением сахара или сиропов) будет быстро растворяться.

«Используйте огонь и вату. Намочите кусок ваты в меду и подожгите. Натуральный мед не должен гореть, так как содержит воду. Если он горит и образует черный дым — это может свидетельствовать о добавлении сахара», — рассказал специалист.

Врач отметил, что натуральный мед также имеет выраженный и приятный аромат. Подделка может пахнуть слишком сладко или не иметь аромата вообще.

«Наконец, убедитесь, что вы покупаете продукт у надежных продавцов или прямых производителей, чтобы минимизировать вероятность подделки», — заключил Белоусов.

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