Важно выглядеть элегантно: как костюм может повлиять на продвижение в карьере

Опрос: 39% сотрудниц наряжаются на работу для уверенности в себе

Аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV и сеть смарт-офисов SOK провели исследование, согласно которому 39% опрошенных девушек любят наряжаться на работу для повышения уверенности в себе, а еще 6% хотят таким образом впечатлить руководство, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Согласно опросу, 44% респонденток подчеркивают важность элегантного внешнего вида при посещении офиса, в то время как более трети полагают, что достаточно быть просто аккуратным.

Примерно 44% используют легкий макияж, 30% предпочитают полноценный макияж для работы, а 18% ограничиваются только уходовыми средствами. Большинство участниц опроса дополняют свой рабочий стиль украшениями, а каждая пятая отдает предпочтение одежде известных брендов.

Ежемесячные расходы 53% опрошенных на новую одежду составляют от 5 до 10 тыс. рублей, 16% тратят от 10 до 15 тыс., а 8% — свыше 20 тыс. рублей. На косметику и уходовые процедуры 51% женщин тратит от 5 до 10 тыс. рублей, а 7% — от 10 до 15 тыс. рублей каждый месяц.

60% опрошенных планируют посетить новогодний корпоратив, при этом 32,5% из них уже начали заниматься выбором наряда.

