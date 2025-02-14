Важно поддержать диалог: мэр Тюмени рассказал о работе с обращениями жителей

В Тюмени выдвинули на премию проекты по получению обратной связи от жителей

Глава Тюмени Максим Афанасьев заявил, что власти уделяют большое значение сигналам жителей и получению от них обратной связи, сообщает RuNews24.ru .

«Мы знаем, что жители активно вовлечены в этот процесс, и для меня, как главы областного центра, крайне важно поддерживать конструктивный диалог с жителями Тюмени», — сказал мэр.

Ранее проекты, помогающие администрации города взаимодействовать с населением, выдвинули на премию «Служение». Уже 10 лет сообщить о проблемах можно на сайте «Тюмень — наш дом», а на портале «Я решаю» каждый год проводят более 200 опросов. Свыше 9 тыс. обращений пришли из соцсетей. Таким образом, правительство Тюмени принимает решения в сфере спорта и благоустройства.

По словам Афанасьева, систематический контроль также имеет значение в вопросах муниципального, жилищного, земельного и лесного контроля.