Важна правильная обрезка: раскрыты главные секреты ухода за малиной

Эксперт по садоводству Елена Лукьянова рассказала, что регулярная и правильная обрезка малины весной, летом и осенью помогает сохранить здоровье кустов и повысить урожайность, сообщает «ФедералПресс» .

По словам Лукьяновой, обрезку проводят трижды за сезон. Весной удаляют сухие и слабые побеги до начала сокодвижения, чтобы растение сосредоточилось на развитии сильных стеблей. Летом срезают отплодоносившие ветви и укорачивают верхушки молодых побегов для стимулирования боковых веток. Осенью выполняют санитарную и омолаживающую обрезку, удаляя старые и больные побеги, чтобы подготовить кусты к зиме.

Особое внимание требует ремонтантная малина. Если ее планируют собирать один раз за сезон, кусты срезают полностью. При двух урожаях применяют дифференцированную обрезку: однолетние побеги удаляют, а многолетние — укорачивают. На больших плантациях всю срезанную массу сжигают для предотвращения распространения вредителей и болезней.

Завершать осеннюю обрезку нужно за 1–1,5 месяца до заморозков. Такой подход обеспечивает накопление питательных веществ, повышает морозостойкость растений и продлевает плодоношение.

Лукьянова отметила, что грамотная обрезка — простой, но крайне важный прием для здоровья малины и обильного урожая.