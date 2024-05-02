Вассерман вспомнил жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал трагедию в одесском Доме профсоюзов, которая произошла 2 мая 2014 года, ужасным днем. По его словам, тогда случилось массовое убийство антифашистов фашистами, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Парламентарий считает, что ужасающие события десятилетней давности говорят о том, что попытки нормализовать антироссийскую и антирусскую риторики не увенчаются успехом без серьезного насилия.

«Главное в этом преступлении — оно стало свидетельством полной безнаказанности фашистов на Украине после государственного переворота», — подчеркнул Вассерман.

Депутат добавил, что здравомыслящие люди понимают, что власти Киева способны совершать не только различные преступления, но и выступать за бесчеловечное беззаконие ради своих интересов.

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе произошел 2 мая 2014 года. В тот день столкновения между сторонниками и противниками Евромайдана, по официальным данным, обернулись гибелью 48 человек, еще 250 пострадали.