Вассерман вспомнил анекдот, оценивая антироссийские высказывания Лазаревой*

Член комитета Госдумы РФ по просвещению, известный ученый Анатолий Вассерман сравнил со старым анекдотом высказывания телеведущей Татьяны Лазаревой* о радости по поводу ударов ВСУ по России, сообщает Инфо24 .

«Вы не представляете себе, что они о вас говорят, когда вас нету. Передайте им, что, когда меня нет, они могут даже меня бить», — процитировал шутку Вассерман.

По его словам, в таких ситуациях даже есть плюсы: Запад судит об уровне жизни в России по словам убежавших иноагентов. Большая часть суждений основана на заведомо ложных измышлениях, подчеркнул Вассерман.

Ранее Татьяна Лазарева* назвала искренним свое заявление о «радости» по поводу ударов украинской армии по территории России. Она покинула страну в начале СВО, позднеее ее внесли в список экстремистов и приговорили к 6,5 годам тюрьмы заочно.

*Иноагент, внесена в список террористов и экстремистов