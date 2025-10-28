Вася Обломов* прекратил предпринимательскую деятельность в России

Федеральная налоговая служба ликвидировала индивидуальное предпринимательство музыканта Васи Обломова* в Ростове-на-Дону по его собственному обращению, сообщает Постньюс .

Федеральная налоговая служба закрыла индивидуальное предпринимательство Василия Гончарова*, известного как Вася Обломов*. Решение о ликвидации бизнеса, связанного с деятельностью в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, было принято после обращения самого музыканта.

Василий Гончаров* — композитор, продюсер, основатель группы «Чебоза» и музыкального проекта «Вася Обломов»*. Популярность ему принесла песня «Еду в Магадан», выпущенная в 2010 году.

В марте 2022 года артист покинул Россию и с тех пор проживает с семьей в США.

* признан в РФ иноагентом.

