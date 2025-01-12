Васильева назвала разумной идею о вводе интегральной оценки в школах России

В российских школах может появиться интегральная оценка, которая будет учитывать все достижения учеников. Глава Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева назвала идею о нововведении разумной, пишет ТАСС .

«Это разумная идея. Я много раз повторяла, что итог обучения в школе — результат, которого ребенок достигает по всем предметам, а не только по тем, которые он выбрал на ЕГЭ. Необходим механизм, который бы учитывал все достижения выпускника, его способности и таланты в комплексе, чего пока ЕГЭ не может обеспечить в полной мере», — пояснила Васильева.

С предложением о вводе интегральной оценки первым выступил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его мнению, она нужна для более объективной оценки знаний абитуриентов при поступлении в высшие учебные заведения, необходимо учитывать не только результаты ЕГЭ. Комплексный показатель успеваемости школьников, основанный на их достижениях по всем дисциплинам, мог бы рассчитываться на основе четвертных или полугодовых оценок учащихся.

Для реализации этой идеи критически важно повысить уровень доверия к педагогическому составу и образовательным учреждениям в целом, предоставив им больше полномочий в оценке успеваемости учащихся.