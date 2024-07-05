ВАРМСУ наградила глав муниципалитетов, воспитывающих героев СВО

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) провела в Москве торжественную церемонию в честь Дня семьи, любви и верности. На мероприятии награждали многодетных глав муниципалитетов и родителей участников специальной военной операции на Украине.

В мероприятии приняли участие представители муниципальной власти из различных регионов страны. Замначальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что глава государства Владимир Путин уделяет большое внимание этому уровню власти. Именно местное самоуправление работает «на земле», искренне служит своей малой Родине, развивают ее на благо жителей, отметил Грачев.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева подчеркнула, что приглашенные главы муниципалитетов своим примером показывают, что значит служить своей семье и Родине. Среди них были главы, воспитывающие большие семьи, в том числе приемные, а также те, чьи дети участвуют в СВО и уже удостоены госнаград.

«Они взяли на себя ответственность не только за воспитание своих детей, но и за судьбы других людей, ради которых они работают», — отметила Гусева.

Участники мероприятия также поделились своими историями. Глава Шаройского муниципального района Чечни Рамазан Магомедов рассказал, что его семья взяла на воспитание многих сирот, оставшихся без родителей в непростые для республики годы. Глава Свердловского сельсовета Оренбургской области Валерий Киреев также подчеркнул важность сплоченности семей в непростое для страны время.

Такие встречи ВАРМСУ проводит уже третий год. Они направлены на популяризацию муниципальной службы.