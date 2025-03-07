Вам «скидка»: как мошенники могут нажиться на возможном возвращении Zara и IKEA

Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско предупредил о новых мошеннических схемах, связанных с возможным возвращением в Россию таких известных брендов, как Zara и IKEA. Аферисты могут рассылать сообщения от имени этих компаний, обещая скидки, подарки или восстановление бонусных карт, сообщает aif.ru .

Злоумышленники уже предлагали россиянам восстановить «сгоревшие» бонусные карты магазинов IKEA, Zara, Bershka и Lush, спекулируя на слухах об их возвращении.

Суть схемы проста: для получения обещанных «плюшек» жертву просят перейти по фишинговой ссылке и ввести данные банковской карты. Результат — потеря денег и раскрытие конфиденциальной информации, что и является целью мошенников, пояснил эксперт.

Вураско порекомендовал быть бдительными и придерживаться нескольких простых правил: использовать только официальные ресурсы компаний, тщательно проверяя их адреса через поисковые системы, не переводить деньги незнакомцам и избегать оплаты товаров на подозрительных ресурсах.

Кроме того, категорически не рекомендуется делиться личной информацией, особенно паролями от социальных сетей, на сомнительных сайтах или в разговорах с неизвестными лицами.

«Наконец, использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак», — подчеркнул Вураско.

Если же код подтверждения из банка или социальной сети все же попал в руки злоумышленников, необходимо немедленно сменить пароль и обратиться в службу технической поддержки и правоохранительные органы.