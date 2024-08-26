Валовый сбор ячменя в Одинцовском округе составил 2 тыс тонн

В Московской области продолжается уборка урожая озимых зерновых культур, в том числе — ячменя. Сегодня убрано около 80% посевных площадей, с которых намолочено 15,2 тыс. тонн ячменя. Средняя урожайность по этой культуре превышает 30 центнеров с га. По количеству намолоченного ячменя Одинцовский округ входит в число лидеров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Муниципалитет собрал его уже около 2 тыс. тонн. Также большие урожаи собраны в Зарайске, Луховицах, Серебряных Прудах и Коломне. В этом году в Подмосковье ячменем было засеяно более 23 тыс. га.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что важной составляющей продовольственной безопасности является регулирование цен и снижение доли импорта.

В регионе реализуется масштабная программа по хранению урожая — в 2023 году были созданы новые мощности для 60 тысяч тонн продовольствия.