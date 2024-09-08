Валерий Нечай отдал свой голос на выборах депутатов

«Решил отдать свой голос, потому что это и моя обязанность, и моя ответственность перед городом. Понимаю, что я вместе со всеми жителями выбираю сильный депутатский корпус, который, работая конструктивно с городской властью, сумеет реализовать все намеченные программы в городе», — рассказал Валерий Нечай.

Одним из главных качеств, характеризующих руководителя, Нечай считает не только умение слушать людей. Но и слышать их. Без этого успеха в управлении добиться невозможно.

В Реутове работают избирательные участки с 8:00 до 20:00 часов. Всего расположено 46 избирательных участков.

Узнать номер и адрес можно на портале cikrf.ru. Также можно проголосовать онлайн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.