Валенки снова в моде: как правильно выбрать исконно русскую обувь

Врач Полякова: в оздоровительных целях можно дома ходить в валенках на босу ногу

Перед началом зимнего сезона продажи валенок увеличились на 60%. Ассортимент моделей этой традиционной русской обуви поражает. Эксперты рассказали, как правильно выбрать такую обувь, какие валенки сейчас в тренде, с чем можно их сочетать, сообщает «Вечерняя Москва».

Валенки являются самой теплой обувью, их следует носить исключительно на улице, отметила стилист Елена Корнеева. По ее словам, в наши дни дизайнеры часто украшают валенки различными декоративными элементами, такими как узоры, вышивка и пайетки. Такая обувь уже сама по себе становится ярким акцентом, и остальные части гардероба должны гармонировать с ней.

Популярные тренды сезона включают сочетания валенок с джинсами или вязаным платьем. При выборе верхней одежды стоит избегать слишком длинных моделей, иначе образ будет напоминать «деревенский» стиль. Лучше отдать предпочтение укороченным дубленкам, кожаным курткам с мехом или пуховикам.

На рынке можно встретить валяную обувь, которая напоминает произведение искусства. Для украшения применяются стразы, вышивка и камни. Цена стартует от 4 тыс. рублей. В современных валенках предусмотрена подошва, но дизайнеры сохраняют традицию носить валенки с резиновой обувью и добавляют декоративные элементы, напоминающие галоши. Цена начинается от 2,5 тыс. рублей.

Для изысканных женщин даже существуют валенки на каблуках или танкетках. Хотя они не очень удобны для повседневной носки, но станут отличным выбором для торжественного события, например, зимней свадьбы. Цена — от 4,5 тыс. рублей. Мужская линейка включает громкие валенки, стилизованные под армейские ботинки, выполненные в камуфляжной расцветке с крепкой подошвой и шнуровкой. Цена — от 3,5 тыс. рублей.

Спортсмены могут выбрать укороченные валенки-кеды в легком дизайне различной расцветки: от белых с яркими узорами до песочных. Цена — от 2,5 тыс. рублей. Популярны также теплые домашние тапочки в форме валенок, идеально подходящие для зимних выездов на дачу. Это стильная укороченная модель на удобной подошве. Цена — от 1,2 тыс. рублей.

«Выбираем валенки без плоской подошвы, с небольшим каблуком, это поможет снизить риски развития плоскостопия. Также в оздоровительных целях можно дома ходить в валенках на босу ногу: минут 30-40 вполне хватит для массажа и улучшения кровообращения стопы», — добавила врач-терапевт Ольга Полякова.