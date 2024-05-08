В Звенигородском лесничестве провели санитарно-оздоровительные мероприятия

На территории Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес», согласно государственному контракту, специалисты ГАУ МО «Центрлесхоз» и подрядной организации выполнили работы по уборке неликвидной древесины — сухостойных и поваленных деревьев, что позволит снизить опасность возникновения лесных пожаров и угрозу падения стволов деревьев или их частей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Неликвидные деревья были распилены и сложены в поленницы для дальнейшего перегнивания.

Мероприятие прошло в квартале 81 Шараповского участкового лесничества на площади 7,195 га, вблизи поселка Часцы, а также в квартале 76 Коралловского участкового лесничества на площади 2,9 га, около села Саввинская слобода.

Качество выполнения работ проконтролировали сотрудники Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.