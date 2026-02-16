сегодня в 18:46

В Звенигородском лесничестве Подмосковья оздоровят более 780 гектаров леса в 2026 г

В Звенигородском филиале «Мособллес» на территории Одинцовского и Рузского округов завершили закупочные процедуры для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на площади свыше 780 гектаров в 2026 году, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В Звенигородском филиале «Мособллес», который расположен в Одинцовском и Рузском округах, завершили конкурсные процедуры по выбору подрядчиков для санитарно-оздоровительных работ в лесах на 2026 год.

Согласно утвержденному плану, подрядные организации проведут сплошные санитарные рубки на 207 гектарах, выборочные санитарные рубки на 56,4 гектара, а также уборку неликвидной древесины на 520 гектарах. Общая площадь мероприятий превысит 780 гектаров.

Раннее проведение закупок позволяет заранее составить график работ и обеспечить своевременный выход подрядчиков на участки. Это способствует эффективному выполнению государственного задания в установленные сроки и объемы.

Санитарно-оздоровительные мероприятия направлены на улучшение состояния лесных насаждений, повышение их устойчивости к неблагоприятным факторам и обеспечение экологической безопасности лесных территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.